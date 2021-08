Construction d'une enveloppe isolante intérieure en bloc polystyrène 190 pour maison dans une vieille écurie transformée en habitation.Ce chantier est réalisé par un couple. Le Mari a 85 Ans et ils ont accepté nos prix blocs de coffrage maison après un devis construction détaillé.Il se sont lancés dans la construction avec le bloc polystyrène pour ces avantages écologiques, techniques, et isolant.Sans même avoir de connaissances pointues de la construction le bloc polystyrene permet à ce couple de réaliser leur construction avec tous les avantages techniques d'une maison écologique et biologique.Ici le PBM 190 sert d'enveloppe intérieur, et pour respecter l'urbanisme les murs extérieurs sont en brique récupérées lors de la modification intérieure du bâtiment.Espace de 2x 140m² + annexe en bloc polystyrène maison 380Un espace d'air va servir d'isolant entre le mur en brique et le mur en PBM.Les photos vont être déposées au fur et à mesure du chantier.Construire une maison durable, écologique, verte avec le bloc polystyrène. Le PBM bloc donne à chacun la possibilité de construire une maison respectant les dernières normes écologiques dont la RT 2015 - 2020.Le bloc en bois PBM est agréé conforme à la construction de maisons et bâtiment BBC et passif. Produit 100% naturel, issus des forêts PEFC. Bois issus des forêts Françaises et Belge. Le PBM bloc est pour les constructeurs et auto-constructeur.